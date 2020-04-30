В Таиланде с 3 мая частично ослабят введенные из-за коронавируса ограничения

БАНГКОК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Таиланда приняли решение частично ослабить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса в стране, с 3 мая. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь центра по борьбе с коронавирусом в королевстве Тхависин Висануйотхин.

По его словам, "меры могут быть смягчены по всей стране с 3 мая". Вместе с тем губернаторы провинций принимают решение относительно работы определенных заведений на местах, добавил он. Власти поделили предприятия, которые могут открыться, на шесть категорий: рынки, рестораны, площадки для приема пищи, парки, парикмахерские и осуществляющие другие виды деятельности. С 3 мая заработают вещевые рынки и ярмарки, розничные магазины и небольшие рестораны, находящиеся не в торговых центрах, а также площадки для приема пищи у магазинов 7/11, Family Mart и других подобных.

При этом расстояние между всеми клиентами в заведениях общественного питания должно быть не менее метра. Посещение парков для прогулок и пробежек разрешается также с соблюдением дистанции, запрещены контактные виды спорта. Между тем в парикмахерских разрешены три вида услуг: стрижка, укладка и покраска волос.

Висануйотхин предупредил, что если статистика по заразившимся коронавирусом изменится в строну роста, то перечисленные заведения могут быть снова закрыты. "Мы будем следить за ситуацией в течение следующих 14 дней. Если число инфицированных коронавирусом останется неизменным, то мы сможем говорить о дальнейшем ослаблении ограничений, но если оно значительно вырастет, тогда нам придется начать все заново", - пояснил он.

На брифинге также выступил представитель министерства внутренних дел, журналисты спросили его о дальнейшем действии запрета на продажу алкогольных напитков, который заканчивается 30 апреля. Чиновник лишь ответил, что все действующие меры "останутся в силе до дальнейшего распоряжения", это может означать, что ограничение продолжит действовать до 31 мая или окончания действия чрезвычайного положения в стране. Официального распоряжения на этот счет пока опубликовано не было.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,9 тыс., вылечились более 2,6 тыс. человек, умерли 54, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).