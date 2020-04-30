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Выход книги Болтона отложили до 23 июня

Агентство Associated Press обратило внимание на то, что книга экс-помощника президента США по национальной безопасности увеличилась в объеме

ТАСС, 30 апреля. Выход книги бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона перенесен с 12 мая на 23 июня. Соответствующая информация размещена на сайте издательства Simon & Schuster.

Книга Болтона должна была выйти в марте, но затем ее выход был отложен до мая, что, вероятнее всего, было связано с проверкой ее содержания в Белом доме. На данный момент не сообщается, чем вызвана нынешняя отсрочка.

Агентство Associated Press (АP) обратило внимание на то, что книга Болтона увеличилась в объеме. На сайте издательства указано, что она насчитывает 576 страниц, в то время как изначально их было 528.

В Simon & Schuster отказались от комментариев по этому вопросу.

По данным АP, гонорар бывшего помощника Трампа за публикацию мемуаров составит $2 млн.

Президент США Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер объяснил это решение тем, что Болтон соверашал серьезные ошибки.

Как сообщала в январе газета The New York Times, в тексте рукописи содержится информация о том, что Трамп в августе прошлого года якобы говорил Болтону, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Сын бывшего вице-президента США входил в состав руководства украинской энергетической компании Burisma).

Джозеф Байден является одним из основных соперников Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБолтон, Джон
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