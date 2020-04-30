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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии зафиксировали свыше 800 случаев заражения коронавирусом

Из них 697 человек лечатся амбулаторно, 51 пациент госпитализирован, еще 84 - выздоровели

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили за сутки еще у 73 жителей Северной Осетии, один пациент умер. Всего в республике зафиксировали 836 случаев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, сообщило в четверг республиканское управление Роспотребнадзора.

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"За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 73 жителей. По состоянию на 08:00 30 апреля в республике зафиксировано 836 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодня в республике случаев 697 человек находятся на амбулаторном лечении, 51 - в больницах, 84 выздоровели, четверо скончались", - говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 28 апреля на совещании с президентом РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах сообщила, что прирост числа заразившихся коронавирусом в Северной Осетии вырос с 17% до 37% из-за несоблюдения режима самоизоляции.

Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1358 человек.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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