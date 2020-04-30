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Пандемия коронавируса нового типа
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МВД перепрофилировало одно из своих предприятий под производство масок и халатов

Речь идет о предприятии в Астраханской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МВД России перепрофилировало одно из своих предприятий под производство медицинских масок и халатов в связи с распространением коронавируса.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организовано снабжение территориальных органов министерства средствами индивидуальной защиты через окружные управления материально-технического снабжения. "В целях повышения эффективности работы по данному направлению руководством МВД России принято решение о перепрофилировании ФГУП "Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ" в Астраханской области под производство медицинских масок и халатов", - сообщила Волк.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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