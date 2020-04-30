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Пандемия коронавируса нового типа

Жителям Нижегородской области разрешили часовые прогулки в условиях режима самоизоляции

Для выхода на прогулку или занятия спортом нужно оформить соответствующую заявку на портале "Карта жителя Нижегородской области"

ТАСС, 30 апреля. Власти Нижегородской области, где действует режим самоизоляции из-за коронавируса, разрешили жителям региона совершать прогулки после получения разрешения на выход из дома, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

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"Нижегородцы могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 м от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Для выезда на дачу жители региона также должны будут иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на участок.

"Документ о праве собственности необходимо иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить контролирующему лицу. Количество перемещений за город и обратно также ограничивается двумя поездками в течение недели", - отметили в пресс-службе.

В Нижегородской области выявлено 1 794 случая заражения коронавирусной инфекцией, 184 человека выздоровели, 12 пациентов умерли. В регионе 2 апреля была запущена система контроля за соблюдением режима самоизоляции. Оформить заявку на выход из дома жители могут через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код или позвонить по единому номеру 112.

 

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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