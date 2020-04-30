Жителям Нижегородской области разрешили часовые прогулки в условиях режима самоизоляции

ТАСС, 30 апреля. Власти Нижегородской области, где действует режим самоизоляции из-за коронавируса, разрешили жителям региона совершать прогулки после получения разрешения на выход из дома, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Нижегородцы могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 м от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Для выезда на дачу жители региона также должны будут иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на участок.

"Документ о праве собственности необходимо иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить контролирующему лицу. Количество перемещений за город и обратно также ограничивается двумя поездками в течение недели", - отметили в пресс-службе.

В Нижегородской области выявлено 1 794 случая заражения коронавирусной инфекцией, 184 человека выздоровели, 12 пациентов умерли. В регионе 2 апреля была запущена система контроля за соблюдением режима самоизоляции. Оформить заявку на выход из дома жители могут через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код или позвонить по единому номеру 112.