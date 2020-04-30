Власти Костромской области ограничили въезд в регион с 30 апреля по 11 мая

КОСТРОМА, 30 апреля. /ТАСС/. Ограничения на въезд начали действовать в Костромской области 30 апреля. До 11 мая посетить регион смогут только граждане, проживающие в области, проезжающие транзитом, прибывшие на лечение или похороны, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Въезд в регион с 6 утра 30 апреля до 24 часов 11 мая будет разрешен только гражданам, проживающим на территории региона, проезжающих транзитом, а также прибывших для целей лечения, участия в похоронах или в связи со служебной необходимостью в предприятия и организации, деятельность которых не приостановлена", - говорится в сообщении.

Ограничения действуют на основании постановления губернатора Костромской области Сергея Ситникова. На въезде в регион будут усилены наряды сотрудников ГИБДД. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ранее в области уже работали посты ГИБДД, контролирующие поток приезжих. Въезжающие граждане должны были уйти на две недели на самоизоляцию.

Коронавирусная инфекция в Костромской области за прошедшие сутки выявлена у 18 человек. Всего за период пандемии заразились 211 человек, выздоровели 20, умерли трое.