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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Костромской области ограничили въезд в регион с 30 апреля по 11 мая

Теперь посетить область смогут только ее жители, а также проезжающие транзитом и прибывшие на лечение или похороны

КОСТРОМА, 30 апреля. /ТАСС/. Ограничения на въезд начали действовать в Костромской области 30 апреля. До 11 мая посетить регион смогут только граждане, проживающие в области, проезжающие транзитом, прибывшие на лечение или похороны, сообщила пресс-служба администрации региона.

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"Въезд в регион с 6 утра 30 апреля до 24 часов 11 мая будет разрешен только гражданам, проживающим на территории региона, проезжающих транзитом, а также прибывших для целей лечения, участия в похоронах или в связи со служебной необходимостью в предприятия и организации, деятельность которых не приостановлена", - говорится в сообщении.

Ограничения действуют на основании постановления губернатора Костромской области Сергея Ситникова. На въезде в регион будут усилены наряды сотрудников ГИБДД. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ранее в области уже работали посты ГИБДД, контролирующие поток приезжих. Въезжающие граждане должны были уйти на две недели на самоизоляцию.

Коронавирусная инфекция в Костромской области за прошедшие сутки выявлена у 18 человек. Всего за период пандемии заразились 211 человек, выздоровели 20, умерли трое.

Теги
РоссияКостромская областьПандемия коронавируса нового типа
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