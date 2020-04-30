Доставку мобильного госпиталя на Чаяндинское месторождение перенесли на 1 мая

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Доставку мобильного госпиталя на 30 мест на Чаяндинское месторождение, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом, перенесли на 1 мая, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Якутии.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Минздраву России, МЧС России было поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Изначально силы МЧС должны были доставить госпиталь на месторождение 30 апреля.

"Завтра воздушный борт МЧС России доставит мобильный госпиталь на 30 мест в аэропорт Талакан, находящийся в Ленском районе. Далее его перевезут на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, и с завтрашнего дня госпиталь уже будет разворачиваться на месте. После этого, 2 и 3 мая самолет Ил-76 МЧС России также доставит из Хабаровска в Талакан пункт временного размещения на 125 мест, который тоже будет развернут на Чаяндинском месторождении", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на первого заместителя правительства Якутии Алексея Колодезникова.

Колодезников также отметил, что самолет Ил-76 МЧС России, куда загрузят мобильный госпиталь, уже находится в Хабаровске. Это два КамАЗа, одна автомашина-санитарка и 21 человек, в том числе четыре врача, четыре сотрудника из среднего медперсонала, еще четыре - из техперсонала.

"Мы сейчас решаем вопрос вывоза людей, у которых вахта уже закончилась. "Стройтранснефтегаз", основной генеральный подрядчик на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, заключил договор с авиакомпанией "Якутия". Сейчас "Газпром добыча Ноябрьск" и "Стройтранснефтегаз" ведут работу по согласованию прибытия и размещения работников в других субъектах страны", - отметил Колодезников.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе. На месторождении расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома". По сообщениям властей, 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ. "На Чаяндинском месторождении в разных организациях, в том числе в 79 подрядных предприятиях, работает более 10 тыс. человек. У них у всех взяты тесты на коронавирус. Сейчас анализы проверяются в частной компании ООО "Хеликс" в Москве", - отметили в пресс-службе.

О распространении вируса

В Якутии подтверждены 212 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 28 человек, умерли три пациента. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.