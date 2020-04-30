Российских туристов будут привлекать в Хабаровский край детскими и экомаршрутами

ХАБАРОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Туристические фирмы в Хабаровском крае будут развивать детские, экологические и патриотические экскурсии, чтобы выйти из сложной финансово-экономической ситуации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра культуры региона - председатель комитета по туризму Виталий Селюков.

"Главная задача сейчас - это мотивация туроператоров на создание новых и качественных турпродуктов, развитие организаций за счет современных методов подачи экскурсионного материала, создание межрегиональных туров и экскурсионных программ", - сказал Селюков.

Хабаровский край является одним из туристических центров, входит в тройку лидеров по туризму среди субъектов Дальневосточного федерального округа, отметил Селюков. По его мнению, после завершения пандемии развитие должны получить детское, экологическое и этнографическое направления. В регионе, по его словам, будут создаваться новые патриотические туры для детей и молодежи, развиваться туристско-образовательные туры для школьников по краю, а также за его пределы с посещением крупнейших промышленных предприятий Дальнего Востока, таких как Комсомольский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, космодром "Восточный" и другие. Селюков напомнил, что регион принимает детские делегации на экскурсионных маршрутах национального проекта "Культура". С 2015 года детский маршрут "Дальневосточные рубежи" с посещением города воинской славы Хабаровска включен в перечень культурно-просветительских программ проекта.

Среди недавно появившихся направлений особый интерес для жителей края и гостей представляет отдых в глэмпингах - комфортабельных палаточных лагерях, обустроенных по принципу максимального контакта с природой, с рыбалкой, походами с гидами в тайгу.

С рынка могут уйти до 50 предприятий

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции и введенные в связи с этим ограничения сильно сказались на туристической отрасти. К лету, по словам Селюкова, часть турфирм и гостиниц могут перестать существовать.

"В условиях тотального падения спроса на туруслуги и услуги средств размещения к 1 июня ожидается уход с рынка более 30-50 субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение численности занятых оценивается на 20%, это 820 человек", - сказал Селюков.

Сейчас все турфирмы и агенты в крае приостановили свою работу. С середины марта у большинства из них не было поступления, за счет которых можно было бы гасить расходы на аренду, на коммунальные платежи, выплачивать зарплату сотрудникам и прочее. Работа компаний в настоящее время сводится к консультациям и обработке заявлений потребителей на возврат денег за несостоявшиеся туры за рубеж. Селюков уточнил, что с начала года было отменено почти 90% оплаченных бронирований по приему иностранных туристов, свыше 80% - по выезду жителей края в Таиланд, Вьетнам и по другим направлениям, более 70% - по внутреннему туризму. Убытки турфирм варьируются от 200 тыс. рублей до 15 и более млн рублей.

В сложной ситуации оказались также гостиницы, отели и хостелы. Сейчас они заполнены максимум до 2,5%, тогда как в апреле прошлого года - более чем на 54%. "Прогрессирует тенденция отмены бронирования номерного фонда до конца текущего года. Закрытых предприятий пока не выявлено, вместе с тем ежемесячные затраты на функционирование гостиниц достигают нескольких миллионов рублей, что ставит их в тяжелое финансово-экономическое положение", - сказал Селюков. Чтобы сохранить персонал и не остановить работу турфирмы и гостиницы привлекают заемные средства, сокращают рабочее время сотрудников.

В Хабаровском крае введен режим самоизоляции, он продлен до 11 мая. Всего в регионе зарегистрировано 498 случаев заболевания, 57 человек выздоровели, пятеро умерли.