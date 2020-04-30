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Маткапитал с 15 апреля автоматически получили 50 тыс. семей

Необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 50 тыс. семей, начиная с середины апреля, получили сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке, сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

"С середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. За это время было выдано порядка 50 тыс. сертификатов без заявлений от матери. Все необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

В Минтруде добавили, что сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд России из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет матери на сайте ПФР или портале госуслуг.

В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат также 616 617 рублей.

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