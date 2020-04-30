В Оренбурге создали площадку для стажировки Академии WorldSkills Russia

ОРЕНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Оренбургский гуманитарно-технический колледж стал базой для площадки Академии WorldSkills Russia, где молодые профессионалы из регионов России будут проходить стажировку по направлениям документооборота и архивоведения, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства области.

"По результатам конкурсного отбора на базе Оренбургского гуманитарно-технического техникума создана стажировочная площадка Академии WorldSkills Russia. С 27 апреля в техникуме началось дистанционное обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе по компетенции "Документационное обеспечение управления и архивоведение" педагогических работников из 15 регионов России: Башкирии, Волгограда, Москвы, Оренбурга, Новокузнецка, Рязани и других", - говорится в сообщении.

Слушатели курса будут осваивать технологии внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс, разработают методические рекомендации. Мастер-классы в режиме онлайн для них проведут победитель V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Оренбургской области Регина Баратова, начальник отдела обеспечения сохранности документов муниципального бюджетного учреждения "Архив города Оренбурга" Ирины Леденевой, а также представителей реального сектора экономики. В пресс-службе уточнили, что обучение продлится девять дней.

"К преподаванию привлечены менеджеры компетенции и ведущие эксперты с правом проведения чемпионата по стандартам World Skills. После успешной сдачи демонстрационного экзамена слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации и присваивается статус сертифицированного эксперта-мастера", - отмечается в сообщении.