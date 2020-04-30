Липецкие власти требуют от всех въезжающих в регион медсправки об отсутствии коронавируса

ЛИПЕЦК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Липецкой области требуют от всех граждан, въезжающих в регион или следующих транзитом через него, иметь медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

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"Начала действовать еще одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции: лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по ее территории, стоит иметь справку об отсутствии у них диагноза коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в регионе продолжают действовать дополнительные меры для профилактики распространения коронавируса. В частности, по данным пресс-службы, на въездах в райцентр Долгоруково действуют контрольно-пропускные пункты, где всем измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и информировать о своем прибытии специалистов горячей линии.

"В то же время, в Лебедяни, где аналогичные меры действовали с 21 апреля, снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах", - заметили в пресс-службе. При этом пропускной режим в городе сохраняется.

"Мы стараемся делать все необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции на территории области и спасти здоровье наших людей", - приводятся в сообщении слова главы региона Игоря Артамонова.