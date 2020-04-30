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Пандемия коронавируса нового типа
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Ученики школ, вернувшиеся из других регионов, смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания

В Рособрнадзоре отметили, что мера коснется, в частности, учащихся школ-интернатов, школ для одаренных детей, кадетских, суворовских училищ и других образовательных организаций Минобороны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ученики школ, вернувшиеся домой из образовательных организаций других регионов, сдадут экзамены по месту пребывания, сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

"Обучающиеся, которые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) покинули свои образовательные организации, находящиеся в других регионах, смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов на территории тех субъектов РФ, где они в настоящее время пребывают", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мера коснется, в частности, учащихся школ-интернатов, школ для одаренных детей, кадетских, суворовских училищ и других образовательных организаций Минобороны, где обучались выпускники из разных регионов. Рособрнадзор уже направил соответствующее разъяснительное письмо в регионы.

Отмечается, что учебные заведения, в которых обучались такие дети, должны собрать от своих выпускников информацию об их желании сдавать экзамены на территории другого субъекта, собрать с них электронные копии заявлений и направить их в свои региональные органы управления образованием. Те передадут эти сведения в субъекты, в которых школьники сейчас находятся, и потом их распределят по пунктам проведения экзаменов, а также проинформируют об этом.

При этом выдачу аттестатов ученикам будут осуществлять те образовательные организации, в которых они обучались. Школы должны будут обеспечить хранение оригиналов аттестатов и их выдачу лично выпускнику, либо его представителю на основе доверенности, либо по заявлению выпускника направить аттестат по его адресу по почте.

"Вместе с тем, учитывая, что в 2020 году будет организована подача заявлений и иных документов для приема в вузы и организации СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) в электронной форме, образовательные организации вправе до момента личной передачи аттестата направить участнику ГИА по его запросу электронную копию аттестата", - добавили в пресс-службе.

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