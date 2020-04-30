Семь отделений республиканской больницы Калмыкии закрыли на карантин из-за коронавируса

ЭЛИСТА, 30 апреля. /ТАСС/. Карантин введен в семи отделениях республиканской больницы Калмыкии имени Жемчуева из-за выявленного в лечебном учреждении очага коронавирусной инфекции, сообщил в четверг в ходе прямой линии на странице в Instagram министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

"В республиканской больнице выявлен довольно большой очаг инфекции, заражение распространяется среди медицинских работников, отделени разделены на две зоны - условно чистую и условно грязную. Семь отделений закрыты на карантин с полной самоизоляцией, и сегодня там будут продолжаться и завершаться работы по переводу хирургического корпуса в инфекционный госпиталь", - сказал министр.

Он назвал "просто гигантским" прирост числа заражений коронавирусной инфекции, произошедший за последние сутки. По состоянию на четверг он увеличился на 34 и составил зарегистрирован 231 случай. "Это, по сути, каждый тысячный житель республики", - пояснил министр.

"Мы стремительно идем к пику заболевания. Нарушения мер самоизоляции, теплая погода, массовый выход людей на улицы, контакты и слабая самоизоляция, несоблюдение мер санитарно-гигиенического режима способствуют быстрому распространению инфекции. На сегодня число больных растет стремительно, и если так будет продолжаться, то тех мощностей, которые мы подготовили, будет не хватать", - уточнил Кикенов.

Он также добавил, что в инфекционных больницах региона для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 136 мест, планируется запускать дополнительные места для выздоравливающих. По данным оперштаба региона, с начала пандемии в Калмыкии выздоровели и выписаны 39 человек, которым ранее был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". Умерли трое. В тяжелом состоянии девять человек, шесть из них на аппаратах ИВЛ.