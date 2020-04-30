Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье увеличилось до 562

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" за сутки подтвержден еще у 43 человек на Ставрополье, общее число заразившихся выросло до 562, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в четверг.

"Положительной динамики в распространении коронавирусной инфекции в крае на сегодня не наблюдается. Коронавирус выявлен еще у 43 человек. В целом, за все время в Ставропольском крае зарегистрировано 562 случая заболевания. Состояние 16 пациентов оценивается как тяжелое, 112 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, заблаговременно созданный в системе здравоохранения края запас прочности позволяет сейчас оказывать необходимую помощь всем заболевшим. "Резерв инфекционных коек, как и их техническое оснащение, продолжаем наращивать. Сейчас большая часть инфекционного коечного фонда остается свободным", - отметил Владимиров.