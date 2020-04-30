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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тыс.

За сутки умер 101 человек
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 7 099 и сейчас составляет 106 498 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 11 619 человек, 1 073 человека умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В России нарастающим итогом 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 333 человека, за весь период - 11 619. За сутки подтвержден 101 летальный случай. За весь период от коронавируса умерли 1073 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 829 (39,9%) человек из числа новых инфицированных не было симптомов.

Порядка 3 093 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве, всего в столице 53 739 зараженных. Также новые случаи выявлены еще в 84 регионах, в том числе 793 случая в Московской области, 336 - в Санкт-Петербурге, 158 - в Республике Дагестан, 150 - в Нижегородской области, 118 - в Брянской области, 113 - в Калужской области.

Выписаны по выздоровлению 1 333 человека в 58 регионах страны. Из них 525 человек выписаны в Москве, 71 - в Санкт-Петербурге, 59 - в Брянской области, 49 - в Нижегородской, 48 - в Чечне, 43 - в Краснодарском крае.

Среди летальных случаев 65 зафиксировано в Москве, по четыре - в Ставропольском крае и Брянской области, по три в Московской и Ростовской областях, по два - в Удмуртии, Пермском крае, Орловской и Тверской областях. По одному человеку умерли в Ингушетии, Красноярском крае, республиках Бурятия, Саха, Северная Осетия, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ивановской, Омской, Тамбовской, Амурской областях.

В новость была внесена правка (10:50 мск) – уточняется число заразившихся в цитате.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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