Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 53 тыс.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - 3 093 - зафиксировано в Москве, всего в столице 53 739 зараженных. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Рост числа заразившихся коронавирусом в столице, таким образом, составил 6,1%.

Свыше 80% из новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве - люди в возрасте до 65 лет. "41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% - от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% - старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

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