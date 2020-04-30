Число заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае превысило 1 тыс. человек

ТАСС, 30 апреля. Краснодарский край стал седьмым регионом России, где число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. человек. Об этом в четверо сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, за сутки в регионе выявлено 57 новых случаев. Всего в Краснодарском крае зафиксировано 1008 случаев заражения.

В настоящее время больше тысячи заболевших еще в шести регионах: Москве (53 739), Московской области (11 710), Санкт-Петербурге (4 062), Нижегородской области (1 944), Республике Дагестан (1 389), Мурманской области (1 227).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.