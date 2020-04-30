Москалькова помогла вернуться домой россиянину, имеющему вид на жительство в Казахстане

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова помогла вернуться домой гражданину РФ, который постоянно проживал в Казахстане, но получил отказ сотрудников пограничной службы в пересечении границы РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе федерального омбудсмена.

Сообщается, что мужчина находился на территории Алтайского края более десяти суток, испытывал трудности с финансами и был лишен возможности получить социальную помощь. Кроме того, он был разлучен с семьей на определенный срок. Региональный уполномоченный по правам человека Борис Ларин обратился к Москальковой с просьбой помочь гражданину.

"С удовлетворением сообщаю вам, что гражданин РФ, постоянно проживающий в Республике Казахстан, 29 апреля вернулся домой. Он просил передать вам искреннюю благодарность за оказанное содействие", - говорится в письме Ларина к федеральному омбудсмену.

Он также отметил, что запрос Москальковой, направленный в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, содействовал принятию распоряжения правительства РФ. Согласно распоряжению, снимается ограничение на пересечение границы для россиян, имеющих иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из России к месту постоянного проживания.

"Фактически такие люди в силу различных обстоятельств в условиях пандемии, разлученные со своими семьями, получили возможность вернуться к своим детям, родным и близким", - говорится в письме Ларина.