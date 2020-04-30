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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ отметила вклад Роспотребнадзора в обеспечение санитарного благополучия в ЕАЭС и СНГ

Организация подчеркнула заинтересованность в развитии сотрудничества по вопросам разработки вакцин против COVID-19

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила вклад Роспотребнадзора в обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в странах Евразийского экономического союза и СНГ при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"ВОЗ отмечен особый вклад Роспотребнадзора в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в странах Евразийского экономического союза и СНГ благодаря оказанию научно-методического и материально-технического содействия, включая поставку тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Отдельно подчеркнута заинтересованность ВОЗ в развитии сотрудничества c Роспотребнадзором по вопросам разработки вакцин против COVID-19", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров главы Роспотребнадзора Анны Поповой с новым директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, которые прошли 29 апреля, обсуждались вопросы совместной разработки рекомендаций ВОЗ для поэтапной отмены в различных странах мира введенных ограничений, а также проведение учений с использованием мобильных лабораторий Роспотребнадзора, которые поставляются в страны Восточной Европы и Центральной Азии.

В ведомстве также отметили, что в странах постсоветского пространства взрывного роста случаев заболевания коронавирусом не наблюдается. При этом специалист Роспотребнадзора примет участие в работе специальной миссии ВОЗ в Таджикистане и Туркменистане для организации противоэпидемических мероприятий.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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