Сотрудников учреждений ФСИН в ЕАО, где выявили коронавирус, изолировали в обсерваторе

ТАСС, 30 апреля. Обсерватор на базе санатория "Кульдур" открыли в Еврейской автономной области, туда заселили сотрудников учреждений ФСИН, которые работают в колониях, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщило управление по внутренней политике правительства области.

В середине апреля учреждения УФСИН по ЕАО - лечебно-исправительное учреждение №2 в поселке Бира и Биробиджанскую воспитательную колонию - закрыли на карантин. Заражение коронавирусной инфекцией в них выявили у более чем 40 осужденных и сотрудников.

"Обсерватор на 300 коек для лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, открыт в Облученском районе на базе санатория "Кульдур". Сегодня туда заехала группа сотрудников УФСИН России по ЕАО. Сейчас в подведомственных учреждениях, закрытых на карантин - Биробиджанской воспитательной колонии и ФКУ ЛИУ-2 - несут службу 114 человек. Через две недели их сменят те, кто сегодня заехал в "Кульдур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обсерваторе соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы, обеспечено медицинское и бытовое обслуживание поселенцев, их охрана. В области введен режим самоизоляции. Зарегистрировано 122 зараженных.