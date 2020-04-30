Начался новый этап конкурса для школьников "Большая перемена"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Организаторы конкурса для школьников "Большая перемена" объявили о начале следующего этапа конкурса, в рамках которого участники должны рассказать о себе в любом понравившемся им формате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Новый этап конкурса - "Представь себя". Участникам предстоит рассказать о своих интересах, качествах и сильных сторонах. Задание состоит из двух частей: короткого эссе с обоснованием, почему конкурсант выбрал тот или иной вызов из девяти предложенных, и презентации себя. Формат выполнения презентации ограничивается лишь фантазией самого школьника. Можно записать танец на видео, написать сценарий для фильма, представить свой исследовательский проект в графиках и таблицах или презентовать бизнес-идею", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева отметила, что при прохождении данного этапа конкурсанты смогут воспользоваться рекомендациями, которые получили во время тестирования.

Новый этап участники могут пройти после прохождения трех тестов на выявление особенностей личности. В настоящий момент заявки на участие подали более 120 тыс. школьников 8-10 классов. Присоединиться к конкурсу ученики могут до 23 июня.

Конкурс "Большая перемена" запустил 28 марта первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включает дистанционный этап, а также полуфиналы и финал, который запланирован на октябрь. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

Конкурс "Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.