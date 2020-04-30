Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 4 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России по наибольшему числу инфицированных, превысило 4 тыс. человек. За последние сутки выявили еще 336 новых случаев, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся в Петербурге на 30 апреля составило 4 062 человека. Выросло также и число выздоровевших - за сутки выписали 71 человека, общее число составило 779. Всего умерли 29.