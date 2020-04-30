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75-летие Победы

В Краснодарском аэропорту ко Дню Победы установят копию самолета "Ночных ведьм"

Точную копию самолета По-2 изготовили сотрудники аэропорта

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Копию самолета По-2, на которых в годы Великой Отечественной войны сражался 588-й ночной легкобомбардировочный женский авиаполк, установят около памятника командира полка Евдокии Бершанской в Международном аэропорту Краснодар к 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба авиаузла в четверг.

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"Возле памятника знаменитой летчице, командиру "ночных ведьм" Евдокии Бершанской ко Дню Победы будет установлена точная копия самолета По-2, которую специально к празднику изготовили сотрудники аэропорта Краснодар. Здесь же появится стенд "Боевой путь полка" о подвигах 588-го ночного легкобомбардировочного женского авиаполка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории аэропорта уже открыта фотовыставка, героями которой стали 47 сотрудников Краснодарского объединенного авиаотряда, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Также фотовыставка появится в Международном аэропорту Анапа, который носит имя летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки. Экспозиция расскажет о жизни пилота и будет включать в себя уникальные материалы из семейного архива, личные фотографии, вырезки из газет, письма и фотографии наград, они предоставлены внучкой летчика. Сочинский аэропорт устроил на своем сайте фотовыставку, которая рассказывает о сотрудниках аэропорта, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы ежедневно звучат сводки Совинформбюро времен войны. Каждое аудиосообщение соответствует дате своего выхода в эфир в 1945 году.

"9 мая ровно в 10:00 в зданиях аэровокзальных комплексов международных аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа прозвучит обращение диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана - те самые слова, которые услышали миллионы жителей нашей страны 9 мая 1945 года о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил" , - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКраснодарский край75-летие Победы
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