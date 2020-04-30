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Регионы России задумались об ограничениях на шум в многоквартирных домах

Психолог Сергей Саратовский считает, что законодателям стоит задуматься о том, чтобы обязать людей, планирующих шумные работы, предупреждать своих соседей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции, введенный в условиях распространения коронавирусной инфекции и продленный в большинстве регионов России до конца майских праздников, заставил парламенты субъектов обратить внимание на действие законов о тишине в жилых домах, либо на необходимость их принятия. Но если во Владимирской, Ростовской и Свердловской областях власти готовы ввести "тихий час", то в Адыгее и Башкирии, напротив, сняли некоторые ограничения, сообщили депутаты и представители органов власти.

"Тихий час" и запрет ремонта

Законодательное собрание Ростовской области решило с помощью опроса на сайте узнать мнение жителей, поддерживают ли они предлагаемое установление административной ответственности за шумный ремонт в квартирах с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Такой запрет не будет распространяться на проведение ремонта в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию, сообщается на сайте областного парламента.

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В марте 2020 года законодательное собрание Владимирской области приняло закон, где прописан так называемый "тихий час" - время с 13:00 до 15:00, в которое будут действовать ограничения по шуму. Документ уточняет список мест, где нельзя шуметь ночью. В него, в частности, входят жилые помещения и места общего пользования в многоквартирных домах и общежитиях. Закон предусматривает наказания в виде предупреждения или административного штрафа.

"На мартовском заседании законодательного собрания предложили коллегам принять "право на тишину" в виде самостоятельного закона, в котором немного уточнили термины и понятия и, по сути, добавили лишь одно принципиальное новшество - "тихий час" с 13:00 до 15:00", - сообщил зампред заксобрания Владимирской области Роман Кавинов, уточнив, что сейчас закон не подписан губернатором Владимиром Сипягиным по формальным причинам.

Депутаты законодательного собрания Свердловской области предложили также установить в регионе "часы тишины" с 13:00 до 15:00 местного времени, чтобы маленькие дети могли спать и отдыхать днем, сообщила ТАСС председатель заксобрания Людмила Бабушкина. "В Instagram губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поступают вопросы о введении дневных часов тишины, так как в режиме самоизоляции семьи с маленькими детьми ощущают проблемы из-за дневной активности соседей. Депутаты законодательного собрания готовы рассмотреть введение в Свердловской области дневного режима тишины и покоя граждан", - сказала она.

В заксобрание города Севастополя жалоб от жителей не поступало. Тем не менее, спикер городского парламента Владимир Немцев заверил, что ведется постоянный правовой мониторинг действия закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя" и готовятся поправки к нему.

Шуметь разрешается

В Республике Адыгея, где немалая часть населения исповедует ислам, республиканский парламент исключил ночные религиозные обряды из списка административных нарушений. Проведение таких обрядов с 23:00 до 7:00 в регионе больше не карается штрафом, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа власти республики.

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"В Адыгее действующим республиканским законом "Об административных правонарушениях" установлен регламент соблюдения бытового покоя граждан и наказание за нарушение тишины в виде штрафа. Ранее этот регламент распространялся в том числе и на религиозные организации. То есть, теоретически за азан (призыв к молитве) в мечети или звон колоколов в ночное время их могли привлечь к штрафу. После внесения изменений в закон эта ситуация исправлена", - уточнили в пресс-службе.

В целом же, нарушением общественного порядка в регионе является любое использование звуковых приборов повышенной громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, на балконах или подоконниках при открытых окнах. К списку нарушений относят также громкое пение и игру на музыкальных инструментах в период с 23:00 до 7:00. Такое правонарушение наказывается штрафом: для граждан - от 500 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Несколько ранее, 13 апреля, решение об отмене ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в отношении лиц, осуществляющих доставку на транспортных средствах продуктов, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий в магазины, аптеки, медучреждения приняли депутаты Государственного собрания Башкирии.

С шумным соседом лучше договориться

Психолог, председатель Саратовской гильдии психологов и педагогов Сергей Саратовский считает, что решить конфликт с шумными соседями возможно беседой или обращением в полицию, но никак не ответными контрмерами.

"Все зависит конечно от характера конфликтующих, важно помнить, что даже ремонт - это временное событие, можно прийти к разумному консенсусу. Но бывает такое, что сосед, который является источником шума, не слышит вокруг живущих людей. И если это происходит регулярно, лучше в таком случае обратиться в полицию. А вот ответные меры - например, включить громкую музыку и так далее, только усугубят ситуацию", - считает он.

При этом психолог уверен, что законодателям стоит задуматься о том, чтобы обязать людей, планирующих шумные работы, предупреждать своих соседей. "Это помогло бы избежать недоразумений во время проведения того же ремонта. Жители совместно могли бы согласовать время их проведения - когда можно шуметь, а когда нельзя", - отметил он.

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