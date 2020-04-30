Регионы России задумались об ограничениях на шум в многоквартирных домах

Психолог Сергей Саратовский считает, что законодателям стоит задуматься о том, чтобы обязать людей, планирующих шумные работы, предупреждать своих соседей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции, введенный в условиях распространения коронавирусной инфекции и продленный в большинстве регионов России до конца майских праздников, заставил парламенты субъектов обратить внимание на действие законов о тишине в жилых домах, либо на необходимость их принятия. Но если во Владимирской, Ростовской и Свердловской областях власти готовы ввести "тихий час", то в Адыгее и Башкирии, напротив, сняли некоторые ограничения, сообщили депутаты и представители органов власти. "Тихий час" и запрет ремонта Законодательное собрание Ростовской области решило с помощью опроса на сайте узнать мнение жителей, поддерживают ли они предлагаемое установление административной ответственности за шумный ремонт в квартирах с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Такой запрет не будет распространяться на проведение ремонта в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию, сообщается на сайте областного парламента.

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В марте 2020 года законодательное собрание Владимирской области приняло закон, где прописан так называемый "тихий час" - время с 13:00 до 15:00, в которое будут действовать ограничения по шуму. Документ уточняет список мест, где нельзя шуметь ночью. В него, в частности, входят жилые помещения и места общего пользования в многоквартирных домах и общежитиях. Закон предусматривает наказания в виде предупреждения или административного штрафа. "На мартовском заседании законодательного собрания предложили коллегам принять "право на тишину" в виде самостоятельного закона, в котором немного уточнили термины и понятия и, по сути, добавили лишь одно принципиальное новшество - "тихий час" с 13:00 до 15:00", - сообщил зампред заксобрания Владимирской области Роман Кавинов, уточнив, что сейчас закон не подписан губернатором Владимиром Сипягиным по формальным причинам. Депутаты законодательного собрания Свердловской области предложили также установить в регионе "часы тишины" с 13:00 до 15:00 местного времени, чтобы маленькие дети могли спать и отдыхать днем, сообщила ТАСС председатель заксобрания Людмила Бабушкина. "В Instagram губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поступают вопросы о введении дневных часов тишины, так как в режиме самоизоляции семьи с маленькими детьми ощущают проблемы из-за дневной активности соседей. Депутаты законодательного собрания готовы рассмотреть введение в Свердловской области дневного режима тишины и покоя граждан", - сказала она. В заксобрание города Севастополя жалоб от жителей не поступало. Тем не менее, спикер городского парламента Владимир Немцев заверил, что ведется постоянный правовой мониторинг действия закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя" и готовятся поправки к нему. Шуметь разрешается В Республике Адыгея, где немалая часть населения исповедует ислам, республиканский парламент исключил ночные религиозные обряды из списка административных нарушений. Проведение таких обрядов с 23:00 до 7:00 в регионе больше не карается штрафом, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа власти республики.

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