СМИ: премьер Японии намерен продлить режим ЧС из-за коронавируса до 6 июня

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, введенного сроком до 6 мая, еще на один месяц. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK .

По его сведениям, Абэ сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. Отмечается, что при принятии окончательного решения о продлении премьер будет руководствоваться мнением экспертов на этот счет.

Среди возможных вариантов рассматривается продление режима на месяц - до 6 июня, либо до конца мая.

Ранее японские губернаторы в большинстве своем также выступили за продление режима ЧС. По их мнению, во время так называемой золотой недели в Японии (период праздников с 29 апреля по 6 мая) режим ЧС позволяет контролировать приток людей из крупных городов в регионы. Однако если его отменить сразу после этого, то городские жители возобновят поездки в провинции, что будет способствовать распространению коронавируса, считают губернаторы.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии приближается к 15 тыс., более 300 пациентов находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано около 440 летальных исходов.