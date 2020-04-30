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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс.Такси" будет бесплатно перевозить медиков в Москве в период пандемии

На первом этапе компания организует перевозку 700 врачей из 16 больниц и поликлиник

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Компания "Яндекс" запустила в четверг проект "Помощь рядом" для помощи медицинским и социальным службам Москвы, нагрузка на которые выросла из-за пандемии коронавируса. Сформирован отдельный автопарк для бесплатной перевозки врачей с работы и домой, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На первом этапе компания организует перевозку 700 врачей из 16 больниц и поликлиник Москвы на вызовы к пациентам и домой с работы. Для перевозки врачей "Яндекс" вместе с таксопарками-партнерами сформировал отдельный парк из нескольких десятков автомобилей", - сказали в пресс-службе.

Врачи и другие медицинские работники заказывают автомобиль с водителем по специальному тарифу "Медик" в приложении "Яндекс.Такси". Для них эти поездки бесплатны. Водители, которые обычно работают с заказами "Яндекс.Такси", подключаются к парку и начинают выполнять заказы врачей, принимать другие заказы в это время они не могут. Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители - медицинское обследование.

"На старте проекта компания вложила в него 250 млн рублей, которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы на обеспечение безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников", - отметили в компании.

Чтобы проект развивался, любой человек или организация может перечислить средства на странице help.yandex.ru. Эти деньги пойдут на организацию поездок врачей, доставку социальных наборов и тестов на коронавирус тем, кто в этом нуждается.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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