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Пандемия коронавируса нового типа

Лига безопасного интернета зафиксировала рост числа фейков о ситуации с коронавирусом

Глава организации Екатерина Мизулина сообщила, что с начала апреля выявили более 3,5 тыс. фейковых сообщений

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала за последние несколько дней увеличение количества фейковых сообщений о ситуации с распространением в РФ заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщила в четверг директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире телеканала "Россия-24".

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"Действительно, на прошлой и в начале этой недели мы фиксировали некий спад распространения фейковой информации. Но, к сожалению, в последние дни тенденция опять идет в рост и связана она с тем, что к распространению фейков очень активно подключились профессиональные провокаторы как внутри России, так и, к сожалению, и из-за границы ", - сказала она.

По информации Мизулиной, с начала апреля в организацию поступило порядка 10 тыс. обращений граждан о ложной информации в интернете. В итоге сотрудниками было выявлено 3,612 тыс. фейковых сообщений. "Отправлены соответствующие жалобы и обращения в правоохранительные органы, - отметила она. - В данный момент мы можем сказать, что с 12 процентов ресурсов такая фейковая информация удалена".

Среди фейков директор организации выделила сообщения, что Росгвардия закупила гранаты, чтобы использовать их против мирного населения в случае протестов против режима самоизоляции, или же что ФСБ привлекает смертников, чтобы инфицировать граждан РФ. Также, по ее словам, появился фейк о запланированных военных действиях против стран Балтии, Украины, Белоруссии - для этого якобы оборудуют дополнительные койки в больницах РФ. Помимо этого, в связи с продлением режима самоизоляции распространяется ложная информация, что с 30 апреля по 10 мая будет запрещена продажа алкоголя в регионах.

На прошлой неделе был зафиксирован спад распространения ложной информации. Работой по выявлению фейков о вирусе в сети занимаются 126 волонтеров Лиги безопасного интернета и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Их задача - найти фейковые сообщения и отправить жалобы в администрацию социальных сетей или мессенджеров. Самые "вопиющие факты распространения дезинформации" Лига передает в правоохранительные органы.

25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса. Затем нерабочий период был продлен до 30 апреля 2020 года включительно. Ряд дополнительных запретов и ограничений ввели сначала в Москве, а затем и в других субъектах РФ. 28 апреля Путин в рамках выступления на совещании с губернаторами сообщил, что период нерабочих дней в стране продлится по 11 мая включительно.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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