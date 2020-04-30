Прокуратура проводит проверку в связи с утечкой базы данных подававших заявки на кредиты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура поручила провести в Москве проверку в связи с публикацией в интернете базы данных желающих получить кредиты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокуратуре Москвы проверить опубликованную 29 апреля в СМИ информацию о распространении в сети Интернет баз данных желающих получить кредиты россиян", - сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений, в том числе блокировка информационных ресурсов и привлечение виновных лиц к ответственности. Проведение проверки контролирует Генпрокуратура.