Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией до 31 мая

ЦХИНВАЛ, 30 апреля, /ТАСС/. Правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении до 31 мая запрета на пересечение российско-югоосетинской границы через многосторонний пункт пропуска "Рук", сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева.

"Правительство приняло постановление продлить ограничение на пересечение югоосетинской государственной границы через многосторонний пункт пропуска "Рук" до 31 мая 2020 года", - сказала Гассиева.

Она отметила, что ограничения не распространяются на некоторые категории граждан, в том числе на граждан Южной Осетии, возвращающихся в республику, на членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, аккредитованных в республике. По словам Гассиевой, все лица, въезжающие в республику, подлежат обязательной изоляции на 14 дней.

Ранее запрет на пересечение границы республики через пункт пропуска "Рук" действовал до 1 мая.

Ограничительные меры также не распространяются на граждан РФ - водителей транспорта, привлеченного уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и посевными материалами, а также водителей "Почты России", которым при себе необходимо иметь соответствующие удостоверения или разовые пропуска, выдаваемые пограничной службой Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Ранее в целях предотвращения проникновения в республику коронавируса югоосетинские власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией, а также запретили проведение культурно-массовых мероприятий. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики. Помимо того, в республике закрыты все общественные места, кроме продовольственных магазинов, а также объявлены нерабочими дни с 8 по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы.

Ситуация в стране

Гассиева также сообщила, что кабмин Южной Осетии принял постановление о продлении ограничительных мер в республике из-за пандемии коронавируса до 11 мая.

Кабмин Южной Осетии ранее принял решение закрыть все общественные места, запретить проведение свадеб и продлить карантин в образовательных учреждениях в связи с угрозой коронавируса до 30 апреля.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире правительство Южная Осетия постановило продлить сроки ограничительных мероприятий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, до 11 мая включительно", - сказала Гассиева.

При этом, по слова пресс-секретаря, разрешается возобновить деятельность объектам торговли, салонам красоты, авторемонтным мастерским и объектам бытового обслуживания населения. "По-прежнему остаются закрытыми рестораны, кафе, объекты общественного питания, бассейны, развлекательные центры, спортивные секции, детские аттракционы", - уточнила собеседница агентства.

По данным Югосетпотребнадзора, случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии на зафиксировано.