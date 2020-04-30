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Пандемия коронавируса нового типа

Второй самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом вылетел из Турции в США

Первую партию медпомощи Анкара направила 28 апреля

АНКАРА, 30 апреля. /ТАСС/. Второй военно-транспортный самолет с медицинскими принадлежностями для борьбы с коронавирусом вылетел в четверг из Турции в США. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

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"Вторая партия медицинского груза, подготовленного по указу президента Турции Тайипа Эрдогана с целью борьбы с COVID-19 (вызванное новым коронавирусом заболевание), отправлена из Анкары [в США] на борту самолета вооруженных сил Турции", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Первую партию медпомощи для Соединенных Штатов Турция направила 28 апреля.

Ранее Турция поставляла гуманитарную помощь в Великобританию, Италию, Испанию и ряд балканских стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

Теги
СШАТурцияПандемия коронавируса нового типа
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