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Пандемия коронавируса нового типа

Генпрокуратура признала фейком новость о том, что коронавирус изобрели в центре "Вектор"

В публикации также говорится, что в сентябре 2019 года произошли взрыв и утечка вируса, который якобы преднамеренно был занесен в Ухань
Здание Генеральной прокуратуры РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала фейком и потребовала ограничить доступ к публикации о том, что новый коронавирус якобы был изобретен в научном центре "Вектор" в Новосибирске и занесен в Китай.

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"Прокуратурой Новосибирской области в социальной сети "ВКонтакте" найдена статья под названием "Сплетни вокруг ФБУН "ГНЦ "Вектор". В публикации идет речь о том, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории "Вектор", поскольку именно там производилось биологическое оружие", - сообщили в Генпрокуратуре. В публикации говорится, что 16 сентября 2019 года произошли взрыв и утечка вируса, который якобы преднамеренно с целью сокрытия масштабной катастрофы был занесен в Ухань. Автор также указывает, что число жертв от коронавируса в Новосибирске составляет 250-300 человек, и ставит под сомнение официальную статистику, поскольку все смертельные случаи были якобы списаны на пневмонию и ОРЗ.

"Вместе с тем, согласно информации генерального директора ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Максютова от 10 апреля 2020 года, летом прошлого года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ, - отметили в Генпрокуратуре. - На пятом этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано".

Кроме того, добавили в Генпрокуратуре, по официальным данным регионального министерства здравоохранения, в области от коронавируса умерло четыре человека.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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