США остаются лидером по числу смертей из-за коронавируса

В Соединенных Штатах умерли более 60 тыс. человек, в Италии - более 27,6 тыс., в Великобритании - 26 тыс.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число умерших после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, стремительно растет во всем мире, так США продолжают лидировать по числу летальных случаев, там уже умерли более 60 тыс. человек, на втором месте по-прежнему Италия (более 27,6 тыс. летальных исходов), на третье место вышла Великобритания с 26 тыс. смертей.

Несмотря на это, власти многих американских штатов готовятся с первых дней мая в соответствии с рекомендациями вашингтонской администрации приступить к поэтапному снятию действующих в стране санитарных ограничений. В ряде штатов действие карантинных мер продлено до середины или даже до конца мая. Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают тенденцию последних дней: по суточному приросту количества инфицированных Америка (33 841 случай) обгоняет Европу (21 750), но уступает ей по количеству умерших за сутки (соответственно 2 193 и 2 882). В Китае, где первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года, все последние дни регистрируются единичные новые случаи заражения. Статистика ВОЗ Количество инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 66 тысяч, что почти на 10 тысяч меньше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тысяч, то есть на тысячу больше, чем днем ранее, сообщила ВОЗ в ночь со среды на четверг. По состоянию на 11:00 мск 29 апреля в мире были зарегистрированы 3 018 952 инфицированных и 207 973 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 66 276, а летальных исходов - на 5 376. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 406 899 и 129 311 соответственно.

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В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 213 088 человек, 62 404 умерли. Третью позицию по числу заразившихся занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 29 апреля там выявлено 176 928 инфицированных и зафиксировано 7 304 летальных исходов. За сутки число заболевших возросло на 5 690, умерли 156 человек. Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 983 457. Далее следуют Испания (210 773), Италия (201 505), Великобритания (161 149), Германия (157 641), Франция (125 464), Турция (114 653), Россия (99 399), Иран (92 284) и Китай (84 369). Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Британский рывок Резкий прирост количества умерших в Великобритании из-за коронавируса - с 21,6 тыс. до более чем 26 тыс. человек - глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб объяснил в среду изменением методики подсчета: отныне статистика Минздрава будет включать умерших не только в больницах, как это было до настоящего времени, но и в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома. С учетом измененной методики суточный показатель смертности, который вроде бы начал снижаться, вновь вернулся на средний для последних двух недель уровень в 700-800 смертей.

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К настоящему моменту в Великобритании заразились коронавирусом более 165 тыс. человек, в том числе 4,7 тыс. случаев инфицирования выявлено за последние сутки. Как подчеркнул Рааб, пик эпидемии в Великобритании пока не преодолен, и риск второй волны заболеваемости при слишком раннем или чрезмерном ослаблении введенного 23 марта карантина вполне реален. Британия ввела карантинные меры позже соседей из континентальной Европы, где ряд стран, исходя из эпидемиологической обстановки, уже приступил к смягчению ранее принятых ограничений. В мае начать поэтапную отмену карантинных мер намерены Италия, Испания и Франция, которые оказались в наибольшей степени затронуты пандемией коронавируса. При этом власти всех стран предупреждают, что разработанные планы выхода из карантина и самоизоляции могут быть пересмотрены или даже отменены, если кривая заболеваемости, снижавшаяся в последние дни, снова поползет вверх. Американский рубеж США преодолели в среду 60-тысячный рубеж количества летальных исходов, который ранее президент страны Дональд Трамп называл в качестве вероятного максимального числа жертв коронавируса. Теперь приведенный им прогноз придется скорректировать, если учесть, что общее число инфицированных в Соединенных Штатах, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило миллион человек (около половины от общемирового количества заразившихся).

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