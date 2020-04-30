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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Следующий вывозной рейс для россиян из Турции намечен на 5 мая

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуг"

АНКАРА, 30 апреля. /ТАСС/. Следующий вывозной рейс из Турции в Россию запланирован на 5 мая, сообщило в четверг посольство РФ в республике.

"По информации "Госуслуг", согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию на 5 мая 14:20 (местное время) запланирован рейс № AFL2143 Анталья - Ростов-на-Дону - Уфа. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Республике Башкортостан, Пермском крае, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Ростовской , Волгоградской , Воронежской областях, Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Адыгея", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.

В нем отмечается, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуг". "Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах". Если у вас был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в авиакомпанию "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - сообщили в посольстве.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 117 тыс. Умерли 3 081 человек, выздоровели 44 022.

Теги
ТурцияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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