{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Масочный режим ввели в Магаданской области из-за коронавируса

Пожилым людям, многодетным семьям и тем, кто находится в тяжелом финансовом положении, средства индивидуальной защиты предоставят бесплатно
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 мая. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе в четверг вечером подписал постановление, согласно которому на Колыме с 1 мая вводится обязательный масочный режим. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Instagram.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Магаданская область входит в число регионов с самым большим количеством зараженных коронавирусом на душу населения. Официально на Колыме зарегистрирован 101 случай заражения, из них только два пациента вылечились и были выписаны из больницы, еще два человека умерли. С 1 апреля и до 11 мая включительно в регионе действуют режимы самоизоляции и пропусков по документам.

"Только что подписал постановление, которое напрямую направлено на защиту жителей Магаданской области от COVID-19. Вводится масочный режим при посещении магазинов, в общественном транспорте, на предприятиях бытового обслуживания и услуг", - сообщил губернатор.

Руководители и собственники предприятий обязаны организовать соблюдение масочного режима для защиты здоровья посетителей и сотрудников. Кроме того, с завтрашнего дня пожилые люди, многодетные семьи и те, кто находится в тяжелом финансовом положении, будут получать средства индивидуальной защиты бесплатно. 1 мая в регионе ожидается большая поставка медицинских масок, респираторов, защитных костюмов, бахил и прочих медицинских товаров, необходимых для защиты от коронавирусной инфекции.

 

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Волонтеры победы" будут доставлять письма с благодарностью ветеранам войны от граждан
Более 21 тыс. участников движения доставляют продукты питания и оказывают иную помощь ветеранам в условиях пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС