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Пандемия коронавируса нового типа

Российские педагоги смогут получить компьютеры для дистанционной работы

В Агентстве стратегических инициатив напомнили, что ранее ноутбуки и планшеты для обучения могли получить только школьники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские педагоги смогут получить компьютерную технику в рамках акции "Помоги учиться дома" для организации дистанционного образования на период пандемии коронавируса. Ранее ноутбуки и планшеты для обучения могли получить только школьники, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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Организаторами акции, начавшейся 13 апреля, являются АСИ, Министерство просвещения РФ и политическая партия "Единая Россия".

"С момента старта акции технику [компьютеры, ноутбуки, планшеты] получили 197 тыс. школьников по всей стране. Также в число участников акции включили педагогов: технику получили уже более 19 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Общую потребность в технике АСИ оценивает примерно в 1 млн единиц. Стать участником акции может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями, а также помочь в ее распространении. Работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку на участие в акции или на получение техники.

В интервью агентству ТАСС, опубликованном в четверг, глава АСИ Светлана Чупшева сообщила, что акция продлится до 1 июля, к ней присоединяются некоммерческие организации, фонды, волонтерские объединения, разработчики образовательных платформ и провайдеров.

Дистанционное образование

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

Ранее министерство запустило бесплатную образовательную платформу "Моя школа в online", где представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Они разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе. Кроме того, запущен телевизионный образовательный проект.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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