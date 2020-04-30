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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав запустил виртуального помощника, рассказывающего о ЗОЖ и коронавирусе

Помощник по имени Зожик на собственном примере покажет, как правильно вести здоровый образ жизни

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Новый виртуальный помощник по имени Зожик, рассказывающий о новой коронавирусной инфекции, появился на официальном интернет-портале Минздрава Takzdorovo.ru, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава.

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"Среди мифов о коронавирусе часто появляются предположения о пользе употребления алкогольной и никотинсодержащей продукции. Виртуальный помощник не только ответит на вопросы о COVID-19 и поможет развеять мифы, связанные с факторами риска, но и на собственном примере покажет, как правильно вести здоровый образ жизни (ЗОЖ)", - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, чьи слова приводит пресс-служба.

Основной целью интернет-портала является мотивирование граждан к формированию ЗОЖ, пропаганда сокращения потребления алкоголя и никотинсодержащей продукции, ответственного отношения к рациону питания и репродуктивному здоровью. Виртуальный помощник разработан компанией "Наносемантика" - российский разработчик систем искусственного интеллекта.

"В условиях пандемии, карантина или ЧС самое главное для гражданина любой страны - это оперативное получение жизненно важной информации. Наши виртуальные ассистенты - это автоматизированные диалоговые системы, которые ведут естественный диалог с людьми текстом или голосом, способны мгновенно отвечать на вопросы, параллельно вести сотни диалогов и доступны 24/7", - сказала директор по маркетингу в "Наносемантике" Наталия Лемешевская.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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