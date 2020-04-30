Глава Совета Европы выступила в защиту свободы прессы в ситуации пандемии

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса не должна использоваться для оказания давления на журналистов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Оно приурочено к предстоящему 3 мая Всемирному дня свободы печати.

"В период кризиса с COVID-19 правительства оказываются перед беспрецедентными вызовами, однако эта ситуация не должна использоваться для того, чтобы заставить замолчать журналистов или помешать им работать", - говорится в заявлении.

"Средства массовой информации должны располагать возможностью свободно освещать все аспекты кризиса. Журналисты играют ключевую роль и несут особую ответственность за своевременное, точное и достоверное информирование общественности. Они должны иметь возможность тщательно анализировать решения властей в ответ на эту пандемию", - подчеркивает генсек Европы.

Мария Пейчинович-Бурич считает, что "благодаря ответственному освещению событий журналисты могут помочь предотвращать распространение паники и освещать позитивные примеры солидарности в наших обществах".