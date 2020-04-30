{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Волгоградских ветеранов поздравят с Днем Победы видеозаписями песен и стихов

Видеоматериалы с поздравлениями можно отправить на электронный почтовый адрес vocnt69@mail.ru до 5 мая включительно

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Онлайн-проект по поздравлению ветеранов с Днем Победы в условиях самоизоляции видеороликами с песнями и стихами стартовал в пятницу в Волгоградской области, сообщила ТАСС директор областного центра народного творчества Ирина Терзиева.

"Сегодня стартовал онлайн-проект "О Победе поет Сталинград!", это новый формат чествования фронтовиков в условиях самоизоляции, такой вот виртуальный букет поздравлений в честь Великой Победы. Он собирается из видеороликов, записанных жителями Волгоградской области в домашних условиях, с песнями, стихотворениями, любыми творческими номерами. Важное условие - наличие в кадре символики Дня Победы", - рассказала Терзиева.

Она уточнила, что в проекте задействованы все 32 муниципальных района и шесть городских округов региона. Предусмотрено две номинации: "Семейная живая открытка" с видеороликами творческих поздравлений жителей и "За Победу с благодарностью", это поздравление ветеранов руководителем органа управления культурой района. Организаторы проекта рекомендуют дополнить эту номинацию записью концертного номера патриотической направленности в исполнении коллектива художественной самодеятельности того муниципалитета, где проживает ветеран.

Все видеоматериалы отправляются на электронный почтовый адрес vocnt69@mail.ru до 5 мая включительно. Видеоролики войдут в программу онлайн-концерта "Песни Победы", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который будет транслироваться на федеральном портале культура.рф 9 мая.

В настоящее время в Волгоградской области проживает более 1,3 тыс. фронтовиков и более 13,7 тыс. человек в статусе ветеранов Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияВолгоградская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Okko передаст деньги за просмотр военных фильмов в фонд помощи ветеранам
В медиатеку вошли фильмы "В бой идут одни "старики", "Дом, в котором я живу", "Семнадцать мгновений весны" и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС