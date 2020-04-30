Волгоградских ветеранов поздравят с Днем Победы видеозаписями песен и стихов

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Онлайн-проект по поздравлению ветеранов с Днем Победы в условиях самоизоляции видеороликами с песнями и стихами стартовал в пятницу в Волгоградской области, сообщила ТАСС директор областного центра народного творчества Ирина Терзиева.

"Сегодня стартовал онлайн-проект "О Победе поет Сталинград!", это новый формат чествования фронтовиков в условиях самоизоляции, такой вот виртуальный букет поздравлений в честь Великой Победы. Он собирается из видеороликов, записанных жителями Волгоградской области в домашних условиях, с песнями, стихотворениями, любыми творческими номерами. Важное условие - наличие в кадре символики Дня Победы", - рассказала Терзиева.

Она уточнила, что в проекте задействованы все 32 муниципальных района и шесть городских округов региона. Предусмотрено две номинации: "Семейная живая открытка" с видеороликами творческих поздравлений жителей и "За Победу с благодарностью", это поздравление ветеранов руководителем органа управления культурой района. Организаторы проекта рекомендуют дополнить эту номинацию записью концертного номера патриотической направленности в исполнении коллектива художественной самодеятельности того муниципалитета, где проживает ветеран.

Все видеоматериалы отправляются на электронный почтовый адрес vocnt69@mail.ru до 5 мая включительно. Видеоролики войдут в программу онлайн-концерта "Песни Победы", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который будет транслироваться на федеральном портале культура.рф 9 мая.

В настоящее время в Волгоградской области проживает более 1,3 тыс. фронтовиков и более 13,7 тыс. человек в статусе ветеранов Великой Отечественной войны.