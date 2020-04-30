{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВС рекомендовал при карантинах не отправлять в СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Верховный суд напомнил, что заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести "может быть принято судом лишь в исключительных случаях"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России рекомендовал судам учитывать карантинные условия в СИЗО и не помещать под стражу обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, в том числе иностранцев, избирая им другие меры пресечения. Об этом говорится в утвержденном Президиумом ВС РФ обзоре по вопросам судебной практики в условиях борьбы с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах", - говорится в обзоре.

Верховный суд напомнил, что заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусматривается максимальное наказание до трех лет лишения свободы, "может быть принято судом лишь в исключительных случаях". И даже наличие обстоятельств, при которых таких лиц заключают под стражу, - отсутствие постоянного места жительства на территории РФ, нарушение ранее избранной меры пресечения, факт того, что обвиняемый ранее скрылся от органов следствия или суда - "само по себе не является безусловным основанием для удовлетворения ходатайства органов предварительного расследования (о заключении под стражу - прим. ТАСС)".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Okko передаст деньги за просмотр военных фильмов в фонд помощи ветеранам
В медиатеку вошли фильмы "В бой идут одни "старики", "Дом, в котором я живу", "Семнадцать мгновений весны" и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС