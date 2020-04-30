ВС рекомендовал при карантинах не отправлять в СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России рекомендовал судам учитывать карантинные условия в СИЗО и не помещать под стражу обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, в том числе иностранцев, избирая им другие меры пресечения. Об этом говорится в утвержденном Президиумом ВС РФ обзоре по вопросам судебной практики в условиях борьбы с коронавирусом.

"При принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, суд в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах", - говорится в обзоре.

Верховный суд напомнил, что заключение под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусматривается максимальное наказание до трех лет лишения свободы, "может быть принято судом лишь в исключительных случаях". И даже наличие обстоятельств, при которых таких лиц заключают под стражу, - отсутствие постоянного места жительства на территории РФ, нарушение ранее избранной меры пресечения, факт того, что обвиняемый ранее скрылся от органов следствия или суда - "само по себе не является безусловным основанием для удовлетворения ходатайства органов предварительного расследования (о заключении под стражу - прим. ТАСС)".