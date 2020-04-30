На Аляске из школьной программы убрали "Великого Гэтсби" и "Уловку-22"

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Администрация одного из школьных округов в штате Аляска приняла решение убрать из школьной программы роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940) "Великий Гэтсби", а также еще ряд произведений американской литературы из-за "неоднозначного содержания". Узнав об этом решении, местные жители начали массово скупать эти книги в магазинах, сообщает телеканал NBC.

Помимо "Великого Гэтсби" речь идет о романах "Уловка-22" Джозефа Хеллера (1923-1999), "Я знаю, почему птица в клетке поет" Майи Анджелоу (1928-2014), "Человек-невидимка" Ральфа Эллисона (1914-1994) и "Что они несли с собой" Тима ОʼБрайена (род. 1946).

По мнению школьной администрации, эти произведения могут потенциально нанести вред школьникам. Так, в "Великом Гэтсби" и "Что они несли с собой" был выявлен "сексуальный подтекст". В романе "Я знаю, почему птица в клетке поет" - материалы "откровенного сексуального содержания", а также высказывания, "направленные против представителей белого населения". В "Человеке-невидимке" нашли ругательства, а в "Уловке-22" - сцены насилия и расистские высказывания, "характерные для того времени".

Еще несколько книг также подверглись серьезному разбору, отмечает телеканал, но их пока было решено оставить в школьной программе. Так, вопросы у администрации возникли к повести-сказке Чарльза Диккенса (1812-1870) "Рождественская песнь". Как отмечается в документе комиссии, английский классик упоминает "мир духов и призраков", а также "поддерживает социалистически направленную экономику, которая больше нацелена на помощь бедным, чем промышленная капиталистическая экономика". Социалистические симпатии были выявлены также у Эптона Синклера (1878-1968) в его романе "Джунгли". Обеспокоенность школьной комиссии вызвало то, что автор "демонстрирует плохие условия жизни иммигрантов и продвигает идеи социализма".

Покупка "запрещенных" книг

Как сообщает NBC, в местных книжных магазинах наблюдается ажиотажный спрос на книги, попавшие в "черный" список. Как рассказала телеканалу владелица одного из таких магазинов Мэри Энн Кокл, уже через несколько часов после того, как новость о запрете стала известна, раскупили все экземпляры этих произведений.

"Люди, которые читали эти книги многие годы назад, покупают, чтобы прочитать снова, а потом отдать кому-нибудь", - сообщила она. По словам Кокл, некоторые даже просто покупают книгу, а затем оставляют ее в магазине, чтобы ее мог бесплатно забрать любой желающий. "Думаю, они [администрация школьного округа] не осознавали, что по сути предпринимают попытку цензуры, а люди не могут терпеть цензуру", - считает владелица магазина.

В свою очередь, представитель школьной администрации Джим Харт пояснил телеканалу, что книги не запрещены для чтения школьниками и они останутся в библиотеках. Тем не менее, в рамках школьной программы они изучаться не будут. По его мнению, школьные учителя не обязаны разбирать со своими учениками такие сложные и неоднозначные темы. "Это учителя, а не воспитатели", - убежден он.