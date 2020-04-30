В Калмыкии уволили министра, устроившего на работу свою племянницу

ЭЛИСТА, 30 апреля. /ТАСС/. Министр культуры и туризма Калмыкии Хонгор Эльбиков лишился должности после того, как выяснилось, что он устроил на работу в министерство свою племянницу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В ноябре 2018 года Эльбиков, возглавлявший комиссию по проведению конкурса на замещение вакантных должностей госслужбы, подписал приказ о включении своей племянницы в кадровый резерв, а в сентябре 2019 года принял ее на работу на должность ведущего специалиста министерства. Всего через три месяца после этого чиновник от имени возглавляемого им ведомства объявил родственнице благодарность "за добросовестный и плодотворный труд".

"Кроме того, при назначении на должность министра чиновник в нарушение требований антикоррупционного законодательства представил неполные анкетно-биографические данные и скрыл факт родственных отношений с родным братом - отцом указанной выше родственницы", - отметили в прокуратуре.

