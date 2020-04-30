Российский Красный Крест передаст 31 аппарат ИВЛ медучреждениям в России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) закупит 31 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и передаст их российским медицинским учреждениям. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор департамента по связям с общественностью РКК Валентина Перехватова.

"При поддержке партнеров в ближайшее время будет закуплен 31 аппарат искусственной вентиляции легких, которые также будут переданы в медицинские учреждения, которые сейчас наиболее нуждаются в этой аппаратуре. Распределение будет идти совместно с ответственными государственным органами. В первую очередь, это Министерство здравоохранения", - сказала она.

По словам Перехватовой, организация старается оказывать помощь в борьбе с пандемией государственным органам, медицинским учреждениям, а также наиболее уязвимым группам населения. Она отметила, что работа ведется практически во всех региональных отделениях организации от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Представитель РКК сообщила, что организация начала свою работу по предупреждению и борьбе с коронавирусом в конце февраля - начале марта. Она также обратила внимание, что вся деятельность региональных отделений и центрального штаба организации проводится в тесном взаимодействии с государственными органами.

Среди других направлений работы РКК Перехватова назвала оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения, работу с мигрантами, а также информирование населения относительно коронавирусной инфекции. По ее словам, РКК также ведет работу с теми людьми, которые вылечились от заболеваний, вызванных коронавирусом, чтобы они "приходили на станции переливания крови и сдавали плазму". "Эту плазма, которая содержит антитела к коронавирусу, используют для переливания тем людям, которые сейчас еще лечатся", - добавила она.

Кроме того, Перехватова отметила, что РКК активно готовится к преодолению социально-экономических последствий пандемии коронавируса. "Мы видим, что ситуация может ухудшаться. Мы готовимся и стараемся всячески наращивать ресурсы, чтобы оказать помощь максимально большому количеству людей, которые в этой помощи нуждаются", - сказала она.

Поддержка РКК

В свою очередь старший советник по вопросам здравоохранения в России, Белоруссии и Молдавии Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Александр Мордовин сообщил, что организация выделит около 18 млн рублей на поддержку деятельности РКК.

"Очевидно, что этих ресурсов будет недостаточно, чтобы закрыть все проблемы, но по крайней мере они помогут наиболее пораженным регионам", - указал он.

Мордовин признал, что пандемия еще далеко не закончена и ее последствия еще лишь предстоит оценить. "Многие люди потерпят экономические потери, будут поражены эмоционально. Поэтому мы сейчас работаем над планом действий и ищем ресурсы, чтобы максимально смягчить последствия коронавируса", - добавил он.