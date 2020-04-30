В Мурманской области могут смягчить режим ограничений в мае

МУРМАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области готовы смягчить режим ограничений в мае, если ситуация с распространением коронавируса в регионе останется стабильной. Об этом в четверг сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью каналу "Россия-24" .

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"Я очень надеюсь, что после майских праздников, если, действительно, на всей территории Мурманской области темпы будут сохраняться те, которые есть сейчас. Это нам позволит постепенно смягчать режимы. Сегодня у нас 1200 инфицированных, но из них 80% инфицированных - это отдельный большой строительный проект в Белокаменке. В целом по населенным пунктам в области ситуация достаточно стабильная", - сказал Чибис.

В Мурманской области выявлено два очага распространения коронавируса: в Кировско-Апатитской агломерации и на стройплощадке "Велесстроя" в Белокаменке под Мурманском. С 29 марта введены ограничения на въезд в Кировск и Апатиты, с 11 апреля режим чрезвычайной ситуации введен в Белокаменке.

На вечер среды в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1227, из них 1002 на стройплощадке в Белокаменке, 119 - в Кировско-Апатитской агломерации, 98 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1125 человек находятся на лечении, четыре человека умерли.