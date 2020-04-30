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"Волонтеры победы" будут доставлять письма с благодарностью ветеранам войны от граждан

Более 21 тыс. участников движения доставляют продукты питания и оказывают иную помощь ветеранам в условиях пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Движение "Волонтеры победы" запустило акцию "Письмо победы" и готово доставлять письма с благодарностью от потомков ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в четверг во время онлайн-конференции в ТАСС сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова.

"Призываем жителей всей страны не остаться равнодушными. У каждого из вас есть возможность успеть сказать спасибо лично. Именно под таким девизом проходит наша акция, которой мы хотим дать сегодня старт - "Письмо победы", - сказала Амельченкова.

Она рассказала, что любой желающий может написать поздравительное письмо с благодарностью ветеранам, волонтеры доставят послание. Написать, по ее словам, можно и за рубеж - представительства "Волонтеров победы" есть в 46 странах мира. "Можно писать знакомым людям или любому герою", - отметила Амельченкова. Она рассказала, что для этого на сайте волонтерпобеды.рф нужно кликнуть на баннер "Письмо победы", скачать специальный бланк, заполнить его и отправить на почту, адрес которой также указан на сайте.

Эти письма с 7 по 9 мая волонтеры доставят лично в почтовые ящики или до двери каждому ветерану, добавила руководитель движения.

Помощь в условиях пандемии

Более 21 тыс. участников движения "Волонтеры Победы" доставляют продукты питания и оказывают иную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в условиях распространения нового коронавируса, сообщила Амельченкова.

"По всей стране созданы волонтерские штабы для оказания помощи пожилым людям, ветеранам. К этим штабам присоединилось более 21 тыс. "Волонтеров Победы" - в ежедневном режиме прозваниваем фронтовиков. К нам обращаются с просьбами по доставке продуктов, а иногда и с просьбами о возложении цветов [к памятникам Великой Отечественной войны], так как ветераны вынуждены находиться дома", - сказала Амельченкова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент движение оперативно переводит свою работу в режим онлайн.

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