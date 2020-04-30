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Крупнейший производитель лекарств Боснии начал поставки в Россию товара с маркировкой

Обязательная маркировка лекарств начнется 1 июля

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Крупнейший боснийский производитель лекарств "Босналек" начал поставки маркированных лекарств в Россию за два месяца до начала действия правила обязательной маркировки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В ближайшее время "Босналек" введет в оборот более 37 тыс. кодов маркировки своих препаратов, дистрибьютор ЦВ "Протек" поставит маркированный товар на склад компании, информация о движении препаратов будет отображена в национальной системе маркировки "Честный знак", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ подчеркнули, что это позволит дистрибьюторам и аптекам полноценно протестировать систему маркировки. "Поэтому мы поддерживаем компании, которые, подобно "Босналек", передают данные о кодах лекарств дальше в систему", - приводит пресс-служба слова руководителя товарной группы "Фарма" Сергея Холкина.

В "Босналек" отметили, что со стороны аптек давно есть запрос на маркированные препараты для отработки процессов. "Компания в силу своих возможностей будет способствовать дальнейшей регистрации препаратов в системе, поскольку это - прекрасная возможность для рынка протестировать ее в действии", - цитирует ЦРПТ представителя компании Валентину Бучневу.

Обязательная маркировка лекарств начнется 1 июля. По данным ЦРПТ, в настоящее время в системе работают 60 тыс. организаций, 94% российских и 80% иностранных производителей, 71% аптек, и 46% медучреждений.

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Босния и ГерцеговинаРоссия
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