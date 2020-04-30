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Прокуратура Татарстана начала проверку в отношении женщины, жившей с детьми в лесу

Жительница республики две недели жила в шалаше вместе со своими сыновьями

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана проводит проверку в отношении матери, которая почти две недели жила в лесу с двумя детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ находится на контроле ход проверки органов прокуратуры Республики Татарстан, организованной в связи с информацией о нарушении прав детей матерью, которой созданы для них опасные условия жизни", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, женщина с двумя детьми более 10 дней жила в лесу в шалаше. Первые два дня семья питалась взятыми из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами. Когда еда закончилась, мать начала кормить мальчиков листьями. 18 апреля старший ребенок, пока мать спала, вышел из леса и обратился за помощью к нефтяникам, работавшим неподалеку, те сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Детей госпитализировали с истощением. 

Ранее сообщалось, что в отношении 35-летней жительницы города Лениногорска возбудили уголовное дело. Как выяснилось, в 2018 году, находясь в другом регионе, она уже пыталась уйти жить в лес с одним из сыновей. Женщина находится под подпиской о невыезде, детей у нее могут изъять.

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