Прокуратура Татарстана начала проверку в отношении женщины, жившей с детьми в лесу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана проводит проверку в отношении матери, которая почти две недели жила в лесу с двумя детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ находится на контроле ход проверки органов прокуратуры Республики Татарстан, организованной в связи с информацией о нарушении прав детей матерью, которой созданы для них опасные условия жизни", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, женщина с двумя детьми более 10 дней жила в лесу в шалаше. Первые два дня семья питалась взятыми из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами. Когда еда закончилась, мать начала кормить мальчиков листьями. 18 апреля старший ребенок, пока мать спала, вышел из леса и обратился за помощью к нефтяникам, работавшим неподалеку, те сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Детей госпитализировали с истощением.

Ранее сообщалось, что в отношении 35-летней жительницы города Лениногорска возбудили уголовное дело. Как выяснилось, в 2018 году, находясь в другом регионе, она уже пыталась уйти жить в лес с одним из сыновей. Женщина находится под подпиской о невыезде, детей у нее могут изъять.