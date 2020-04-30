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Пандемия коронавируса нового типа

В СИЗО в Карелии выявили два случая коронавируса

Заразившимися оказались заключенные, этапированные в Петрозаводск из Ленинградской области

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 апреля. /ТАСС/. Новые случаи коронавирусной инфекции в Карелии подтвердили у двух человек, этапированных в петрозаводское СИЗО из Ленинградской области. Об этом у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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"Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске. Из них четыре человека - жители города, все контактировали с заболевшими ранее людьми, два случая - это лица, этапированные из Ленинградской области в СИЗО на Герцена и находившиеся на карантине", - говорится в сообщении.

Круг контактов заболевших COVID-19 уже определен, у всех входящих в него людей взяты необходимые тесты. Как подчеркнул Парфенчиков, в учреждениях УФСИН республики проводится дезинфекция. За сутки выявлено восемь новых случаев заражения. Всего в Карелии выявлено 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 11 человек выписаны.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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