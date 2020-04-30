Без шествий, парадов и шашлыков. Как в России пройдут майские праздники в период пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Майские праздники и нерабочие дни, которые продлятся с 1 до 11 мая включительно, в этом году обойдутся без многих привычных вещей - не будет ни демонстраций в День труда, ни парада Победы на Красной площади. Россиян просят воздержаться от традиционных выездов на шашлыки и прогулок на природе, не собираться большими компаниями, отложить поездки к родственникам и друзьям - все, чтобы окончательно переломить ситуацию с коронавирусом.
По последним данным, в России зарегистрировано уже более 100 тысяч случаев заражения новым вирусом, но темпы роста заболеваемости постепенно снижаются, уже девять дней они не превышают 10% в сутки. Число выздоровевших растет быстрее и уже превысило 11,6 тысячи, или 10,9% всех инфицированных.
Это позволило некоторым специалистам и представителям властей говорить о стабилизации положения - так, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что распространение коронавируса в регионе вошло в стадию так называемого плато.
Более того, президент России Владимир Путин поручил готовиться к постепенному выходу из режима самоизоляции, в котором страна живет уже месяц. Этот процесс будет поэтапным, а многие ограничения, воспринимаемые сейчас как временные, станут новой нормой - например, социальная дистанция и ношение масок в общественных местах, предупреждала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
К тому же сроки возвращения к обычной жизни будут зависеть от того, как пройдут майские праздники. Путин, обращаясь к жителям страны, призвал не сорваться в этот период, который станет решающим в борьбе с пандемией.
Первомай онлайн
Первомайские митинги и шествия в этом году пройдут в необычном формате, рассказал ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, профессиональные союзы организуют в интернете своеобразную "перекличку".
"Это будет в 10:00 по московскому времени в режиме онлайн. Будет связь со всеми регионами, они будут говорить, как они голосуют за первомайскую резолюцию, которая им была направлена. Мы рассчитываем, что будет голосование по резолюции. То есть такой онлайн-митинг", - пояснил собеседник агентства.
В Санкт-Петербурге, где в 1891 году прошла первая в России маевка, представители профсоюзов возложат цветы к стеле рядом с судостроительным заводом "Северная верфь". Остальные первомайские торжества в городе пройдут, как и везде, онлайн.
Формат онлайн-мероприятий будет разнообразным: в некоторых регионах предлагают делиться тематическими фотографиями в соцсетях, в других, например в Псковской области, проведут "интернет-митинги", а челябинские профсоюзы выпустят серию остросоциальных роликов о проблемах низких доходов рабочих, героями которых станут сотрудники местных предприятий.
Парады в небе
Из-за распространения коронавируса парады Победы в Москве и других городах страны отложены, как и ставшие уже традиционными шествия "Бессмертного полка".
Тем не менее 9 мая в небе над российскими городами пролетят военные самолеты и вертолеты, ожидают россиян и привычные праздничные салюты. В Санкт-Петербурге у набережных пришвартуют четыре военных корабля.
"Бессмертный полк" состоится в онлайн-формате: его будут транслировать на сотнях уличных экранов, в онлайн-кинотеатре Okko и на портале "Бессмертного полка России". Свои трансляции запустят самые популярные в стране соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Организаторы рассчитывают, что к акции присоединится не меньше людей, чем год назад, когда на улицы с портретами родных, участвовавших в войне, вышли более 10 млн россиян. В интернет перенесли шествия "Бессмертного полка" и за рубежом.
Народный артист СССР Василий Лановой предложил еще один вариант, чтобы почтить память участников войны, - выйти на свои балконы с портретами и после минуты молчания хором исполнить песню "День Победы". Его идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мне кажется, эта инициатива обязательно найдет отклики, наши граждане ее обязательно поддержат", - сказала она.
"Потерпеть" без шашлыков
Майские праздники для россиян - это не только повод выразить солидарность трудящихся и отметить Победу в Великой Отечественной войне, но и просто отдохнуть, даже после целого нерабочего месяца. Однако именно в этом отношении власти и врачи призывают к осторожности - если не соблюдать определенные меры, Россию вполне может ждать новая волна коронавируса.
Так, в Роспотребнадзоре рекомендовали не устраивать прогулки и пикники на природе, не навещать друзей и родственников, а проводить праздники дома. Отдельно в ведомстве напомнили, что алкоголь снижает способность организма противостоять инфекции.
Помимо увещеваний, в ход пойдут и административные меры. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, в Москве и Московской области на праздники усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции и социальной дистанции. Особое внимание уделят лесным массивам и берегам водоемов, куда россияне традиционно отправляются отдохнуть на природе. Андрей Воробьев призвал жителей области "не расслабляться" и напомнил, что патрулирование в регионе будет усилено.
Своеобразное решение проблемы любителей шашлыков нашли тамбовские власти - в регионе просто запретили продавать такие товары, как мангалы, угли и шампуры.
Самоизоляция дачников
Проблемы могут возникнуть и у тех, кто решил провести майские на даче. Жители Москвы смогут беспрепятственно добраться до участка, расположенного в Подмосковье, при наличии у них действующего цифрового пропуска. Но практически все другие регионы Центральной России обязали приезжих отправляться на двухнедельный карантин. Для въезда в некоторые из них, например в Тульскую область, потребуется оформлять отдельный пропуск, будут ужесточены меры контроля на административных границах - об этом объявили, в частности, в Ивановской области.
Жители Санкт-Петербурга могут отправиться отдыхать на дачи в Ленинградской области. Послабления сделали даже для пенсионеров, которым предписано оставаться дома. Однако тем, кто планирует на майские выбраться под Великий Новгород, Псков или Вологду, придется провести 14 дней на самоизоляции, предупредили власти.
В некоторых регионах и вовсе призывают не приезжать к ним на майские праздники. С таким обращением к коллегам обратился, в частности, глава Рязанской области Николай Любимов. Нижегородский губернатор Глеб Никитин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в своем регионе решил на майские вообще не пускать въезжающих, если у них нет прописки на территории области или экстренного рабочего пропуска.