Без шествий, парадов и шашлыков. Как в России пройдут майские праздники в период пандемии

Владимир Путин призвал граждан не сорваться в этот период, который станет решающим в борьбе с пандемией

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Майские праздники и нерабочие дни, которые продлятся с 1 до 11 мая включительно, в этом году обойдутся без многих привычных вещей - не будет ни демонстраций в День труда, ни парада Победы на Красной площади. Россиян просят воздержаться от традиционных выездов на шашлыки и прогулок на природе, не собираться большими компаниями, отложить поездки к родственникам и друзьям - все, чтобы окончательно переломить ситуацию с коронавирусом. По последним данным, в России зарегистрировано уже более 100 тысяч случаев заражения новым вирусом, но темпы роста заболеваемости постепенно снижаются, уже девять дней они не превышают 10% в сутки. Число выздоровевших растет быстрее и уже превысило 11,6 тысячи, или 10,9% всех инфицированных.

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Это позволило некоторым специалистам и представителям властей говорить о стабилизации положения - так, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что распространение коронавируса в регионе вошло в стадию так называемого плато. Более того, президент России Владимир Путин поручил готовиться к постепенному выходу из режима самоизоляции, в котором страна живет уже месяц. Этот процесс будет поэтапным, а многие ограничения, воспринимаемые сейчас как временные, станут новой нормой - например, социальная дистанция и ношение масок в общественных местах, предупреждала глава Роспотребнадзора Анна Попова. К тому же сроки возвращения к обычной жизни будут зависеть от того, как пройдут майские праздники. Путин, обращаясь к жителям страны, призвал не сорваться в этот период, который станет решающим в борьбе с пандемией. Первомай онлайн Первомайские митинги и шествия в этом году пройдут в необычном формате, рассказал ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, профессиональные союзы организуют в интернете своеобразную "перекличку". "Это будет в 10:00 по московскому времени в режиме онлайн. Будет связь со всеми регионами, они будут говорить, как они голосуют за первомайскую резолюцию, которая им была направлена. Мы рассчитываем, что будет голосование по резолюции. То есть такой онлайн-митинг", - пояснил собеседник агентства. В Санкт-Петербурге, где в 1891 году прошла первая в России маевка, представители профсоюзов возложат цветы к стеле рядом с судостроительным заводом "Северная верфь". Остальные первомайские торжества в городе пройдут, как и везде, онлайн. Формат онлайн-мероприятий будет разнообразным: в некоторых регионах предлагают делиться тематическими фотографиями в соцсетях, в других, например в Псковской области, проведут "интернет-митинги", а челябинские профсоюзы выпустят серию остросоциальных роликов о проблемах низких доходов рабочих, героями которых станут сотрудники местных предприятий. Парады в небе Из-за распространения коронавируса парады Победы в Москве и других городах страны отложены, как и ставшие уже традиционными шествия "Бессмертного полка". Тем не менее 9 мая в небе над российскими городами пролетят военные самолеты и вертолеты, ожидают россиян и привычные праздничные салюты. В Санкт-Петербурге у набережных пришвартуют четыре военных корабля.

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