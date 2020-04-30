В России создадут электронную базу нотариальных документов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России будет создана электронная база нотариальных документов, что позволит оперативно восстанавливать утраченные документы.

"Также рассмотрим законопроект, который позволит сформировать в нашей стране электронную базу нотариальных документов. Документы будут направляться в архивы региональных нотариальных палат - специальные структурные подразделения, которые создаются для этих целей, а затем оцифровываться", - сказал премьер на заседании правительства.

По его словам, таким образом, "станет возможным оперативное восстановление утраченных бумаг". Он уточнил, что на уровне муниципалитетов также будут созданы свои архивы документов, сформированных при совершении нотариальных действий главами местных администраций или уполномоченными ими должностными лицами. "У министерства иностранных дел появится архив профильных документов, которые оформляются в консульских учреждениях", - заключил Мишустин.