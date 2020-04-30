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Проект строительства штаб-квартиры "Яндекса" выставили на общественное обсуждение

Как рассказали в пресс-службе компании, важно, чтобы новый дом "Яндекса" был максимально комфортным для работы и отдыха сотрудников, а также понравился местным жителям

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Проект застройки территории, где сейчас расположен отель "Корстон" (бывший "Орленок") и где планируется построить новую штаб-квартиру "Яндекса", выставлен на общественное обсуждение. Информация о проекте размешена на сайте "Активный гражданин".

Ранее СМИ сообщали, что "Яндекс" приобрел 20-этажную гостиницу и права на 4 га на улице Косыгина в конце 2018 года. Отель "Корстон" планируется снести, на его месте появится новая штаб-квартира компании.

"На участках по адресам: ул. Косыгина, вл. 15, ул. Косыгина, вл. 7/2-13 предлагается строительство нового современного кампуса, который будет включать в себя подземную парковку, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, блок общедоступных сервисов и музей "Яндекса", - говорится в материалах. Участвовать в электронных обсуждениях смогут жители, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, граждане, работающие в границах проведения общественного обсуждения, а также депутаты Мосгордумы.

"Мы хотим построить не просто штаб-квартиру "Яндекса", а новый дом для наших сотрудников в районе, откуда начиналась история "Яндекса" более 20 лет назад. Это будет технологичное здание и современное общественное пространство, открытое для жителей района. Для нас важно, чтобы новый дом "Яндекса" был максимально комфортным для работы и отдыха сотрудников, а также понравился местным жителям. Дополнительно мы готовы помочь с созданием новой парковой зоны на территории Гагаринского района", - рассказали в пресс-службе "Яндекса", уточнив, что архитектурная концепция находится в разработке.

Суммарная поэтажная площадь здания не превысит 170 тыс. кв. м, максимальная высота составит не более 75 м (сопоставимо с "Корстоном"). Здание разместится строго в границах участка, где сейчас располагается гостиница "Корстон".

Сейчас в Москве "Яндекс" занимает около 55 тыс. кв. м в бизнес-центре "Красная Роза" на улице Тимура Фрунзе и около 30 тыс. кв. м в комплексе "Аврора" рядом с Павелецким вокзалом. В 2019 году "Яндекс.Маркет" арендовал 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и 15,8 тыс. кв. м в торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате для размещения своей штаб-квартиры. Кроме того, в середине января 2020 года компания "Яндекс" закрыла сделку по аренде около 18 тыс. кв. м в башне "Око" на территории международного делового центра "Москва-Сити".

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